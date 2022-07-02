Военный эксперт акцентировал на необходимости усиления системы ПВО Украины, чтобы противостоять РФ.

Последние массированные ракетные удары России по Украине – это концепция принуждения Украины к капитуляции. Президент РФ Владимир Путин пытается расшатать общество, чтобы украинцы сдались и не сопротивлялись его армии. Это его "стратегический умысел".

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в колонке на НВ.

"Ракет у РФ, к сожалению, много. И там еще такая ситуация: если заканчивается одна номенклатура ракет, то они получают другую номенклатуру. Здесь главный вопрос, чтобы наше руководство сработало быстро и эффективно с нашими партнерами в плане получения средств противоракетной обороны. Там же идет разговор и о NASAMS, и об IRIS, и о PATRIOT", – отметил он.

"Нужно решать вопрос, чтобы нам как можно скорее передавали эти комплексы. Как только мы все это получим, это значительно усилит ПВО, и тогда возможность по сбитию этих ракет будет гораздо больше. Тогда усилия путинского шантажа ракетами будут бесполезными: они будут пускать по нам ракеты, а мы их будем сбивать", – добавил Жданов.

Ранее сообщалось, что Россия изменила тактику ракетных обстрелов Украины.

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