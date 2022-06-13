По словам президента, это чувствуется, несмотря на огромную ширину фронта.

Сейчас линия фронта в противостоянии с Россией превысила 2,5 тысячи километров. Но несмотря на это, стратегическая инициатива в войне остается за Украиной.

Такой информацией поделился Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к народу Украины 13 июня.

"Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, кроме как идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина фронта — уже более двух с половиной тысяч километров, чувствуется, что стратегическая инициатива — все же за нами", — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что одни из главных целей Украины — это освобождение временно оккупированных территорий и восстановление разрушенных населенных пунктов.

"Мы придем во все наши города — Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Энергодар, мы придем во все наши села, в которых пока нет нашего флага… Мы отстроим все, что разрушили оккупанты. От Волновахи до Чорткова. Потому что это — Украина. И это на нашу судьбу выпало возвращать и укреплять", — подчеркнул глава государства.

Напомним, на Донбассе ВСУ освободили от оккупантов три села и отодвинули участок фронта на 15 километров. Сейчас в Донецкой и Луганской областях у рашистов наблюдаются проблемы с комплектованием. А вот на Криворожском направлении враг усилил свою группировку.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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