Ракеты Storm Shadow и HARM дальнего радиуса действия, их используют истребители-бомбардировщики.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, может ли американский одноместный двухдвигательный штурмовик А-10 использоваться как многоцелевая платформа для запуска таких ракет, как Storm Shadow и HARM.

"Нет, не может. Штурмовик создавался только для ближнего боя. Может использоваться в пределах досягаемости своего вооружения, как правило это не больше 15 километров", - заявил он.

По словам эксперта, штурмовик А-10 - дозвуковой: "Тихоход, предназначен исключительно для работы по переднему краю или по скоплениям войск противника. Принцип такой: куда вижу - туда и стреляю… Штурмовик - это особенный самолет. Их еще называют "летающими танками". У него усиленный корпус. Может брать до 7-10 тонн боевой загрузки".

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Что касается Storm Shadow и HARM, то это ракеты дальнего радиуса действия, отметил Жданов: "Их используют истребители-бомбардировщики… Истребители делают универсальными, чтобы расширить их функционал. Как правило, они выполняют минимум две функции. Сегодня чистого истребителя вы не найдете. Все истребители являются бомбардировщиками. И вот эти ракеты могут подвешиваться на такие истребители".

Получит ли Украина ракеты Storm Shadow SCALP - что сообщалось

Ранее российский политолог и публицист Пионтковский выразил уверенность, что Украина получит крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow (SCALP).

По его словам, Великобритания готова передать Украине Storm Shadow с дальностью полета до 1 тысячи километров.

По словам Жданова, такие ракеты способны "вывернуть наизнанку" взлетную полосу военного аэродрома: "450 килограмм взрывчатого вещества находятся в головной части ракеты".