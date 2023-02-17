Эксперт уверен, что Великобритания может самостоятельно принять решение о передаче Украине ракет Storm Shadow с дальностью до 1 тысячи км, которыми ВСУ смогут бить по территории РФ.

Великобритания готова передать Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью полета до 1 тысячи километров. Получение такого оружия послужит сдерживающим фактором для россиян и серьезно изменит ситуацию в пользу Украины.

Как заявив в интервью УНИАН политолог и публицист Андрей Пионтковский, Запад все еще держится за ограничение для Украины не наносить переданным оружием ударов по территории России. Однако, как он отметил, у Украины есть более "продвинутые союзники" - Великобритания и Польша:

"Переговоры Зеленского в ООН показывают, что Великобритания с помощью Польши готова дать ракеты Storm Shadow, их дальность - до 1 тысячи километров. Наличие такой ракеты послужит сдерживающим фактором для русских. Украина может заявить, что на любой последующий удар мы ответим ударом по объектам "двойного назначения" РФ - энергетической или логистической структуре. Это серьезно изменит ситуацию. Британия может сделать это самостоятельно. Это независимое великое государство. Помните, Борис Джонсон еще в марте-апреле прошлого года, в очень тяжелое время, когда помощи было меньше, он, раздраженный этими ограничениями НАТО, заявил о понятии "коалиции желающих".

По мнению Пионтковского, прекратить расстрелы украинских городов россиянами - это не менее важная задача наряду с общей победой Украины. И в этом Украине должно помочь дальнобойное оружие, в частности такие ракеты, как Storm Shadow. Говоря о них, эксперт акцентировал на том, что это крылатые ракеты воздушного базирования, а, значит, для их применения Украине понадобятся и боевые самолеты.

"И я знаю, что поляки и англичане работали над оснащением узлами для крепления этих ракет истребителей МиГ-29, которые Польша вот-вот передаст Украине. Но выяснилось, что все-таки эффективнее будут современные самолеты - американские F-16 или британские Typhoon", - рассказал Пионтковский.

Ракеты Storm Shadow - что о них известно

Storm Shadow - это британское название ракеты, французское - SCALP-EG.

Это англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования.

Дальность полета ракеты составляет примерно 560 километров. Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 маха.