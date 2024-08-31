Столтенберг добавил, что руководство НАТО не было заранее осведомлено о планах Украины.

Операция ВСУ в Курской области законная и подпадает под право Киева на самооборону.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как отметил Reuters, это первый комментарий Столтенберга по поводу операции ВСУ в Курской области. "Украина имеет право на самооборону. И, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе", - заявил он.

Столтенберг добавил, что руководство НАТО не было заранее осведомлено о планах Украины и не принимало в них никакого участия.

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Генсек НАТО считает, что Украина подвергается риску из-за наступления ВСУ в РФ, но, по его словам, украинские власти сам должны решать, как вести войну.

"Зеленский ясно дал понять, что операция направлена ​​на создание буферной зоны для предотвращения российских атак через границу. Как и все военные операции, это сопряжено с рисками, но это решение Украины, как защищать себя", - отметил генсек.

Операция в Курской области

6 августа ВСУ начали наступление на Курскую область РФ, в то время как российские оккупанты продолжают продвигаться к стратегически важному городу Покровск в Донецкой области. Захват Покровска позволит россиянам блокировать ключевой узел украинской логистики на Донбассе. По большому счету город даже не обязательно захватывать: достаточно, чтобы до него добивала артиллерия, считают эксперты.

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