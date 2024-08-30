Захватывать сам город россиянам на самом деле сейчас не обязательно, считают эксперты.

Захват Покровска позволит россиянам блокировать ключевой узел украинской логистики на Донбассе. По большому счету город даже не обязательно захватывать: достаточно, чтобы до него добивала артиллерия, считают эксперты, опрошенные DW.

Офицер службы генштаба Вооруженных сил Австрии, полковник Маркус Райснер отмечает, что Покровск расположен на пересечении главных железнодорожных путей снабжения. Поэтому этот город является ключевым логистическим хабом, формируя костяк украинской обороны и обеспечения от Угледара и до севера Донецкой области.

"Авдеевка была той "крепостью", которая защищала населенные пункты, железнодорожные пути и дороги на запад. С тех пор эту функцию по сути взял на себя Покровск. Но прорвав две линии обороны, россияне теперь вплотную приблизились к последней, пусть и наиболее защищенной", – отмечает Райснер.

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По мнению аналитиков, проблема Покровска заключается в том, что россиянам даже не обязательно брать под контроль сам город: с его окраин они уже смогут обстреливать украинские линии обеспечения.

Берлинский эксперт из Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель ничуть не сомневается, что российские "освободители" артиллерией сровняют город с землей. По его мнению, худшим исходом этой битвы может стать полная оккупация Донецкой области.

В то же время директор международных программ киевского "Центра армии, конверсии и разоружения" Михаил Самусь обращает внимание на то, что для россиян ситуация на Покровском направлении тоже является довольно шаткой.

"Если просто продолжать прорыв на Покровское направление, россияне очень сильно рискуют создать своего рода коридор, который можно потом будет перерезать", - говорит он.

По мнению Самуся, именно из-за страха получить фланговый удар российская армия на этой неделе начала наступление на город Селидово, расположенный примерно в 20 километрах к югу от Покровска.

"И они будут пытаться расширять как раз южный и, в принципе, северный фланг своей наступательной группировки на Покровском направлении. Без этого им двигаться дальше на Покровском направлении очень опасно", - считает аналитик.

Ситуация на Покровском направлении: последние новости

Как писал УНИАН, рецепт российского "успеха" на Покровском направлении заключается в большом численном превосходстве. По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады, воюющей на этом направлении, Сергея Цехоцкого, его бойцы никогда не видели такого количества врагов за все время войны.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что со временем наступательный потенциал россиян под Покровском исчерпается. По его мнению, к середине сентября, возможно, к концу сентября, у врага должны исчерпаться ресурсы.

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