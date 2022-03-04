В Альянсе опасаются, что это приведет к полномасштабной войне в Европе с привлечением большого количества стран.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг объяснил, почему НАТО не будет закрывать небо над Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции после чрезвычайного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО сказал, что страны-члены имеют ответственность, чтобы исключить обострение войны России за пределами Украины.

"Поскольку это будет даже еще опаснее, опустошительнее, и повлечет большие человеческие страдания. Поэтому, мы четко дали понять, что мы не собираемся заходить в Украину, ни по суше, ни через украинское воздушное пространство. И конечно, единственный способ, чтобы ввести бесполетную зону, это отправить боевые самолеты НАТО в воздушное пространство Украины и тогда внедрить эту бесполетную зону путем сбития российских самолетов", - подчеркнул Столтенберг.

"Мы понимаем отчаяние, но мы также верим, что если мы это сделаем, это в итоге может привести к полномасштабной войне в Европе с привлечением большого количества стран и приведет к гораздо большим человеческим страданиям. Это причина, почему мы приняли это болезненное решение, чтобы применить тяжелые санкции, оказать значительную поддержку, усилить поддержку, но в то же время без привлечения сил НАТО непосредственно в конфликт в Украине, ни на суше, ни в воздушном пространстве", - подчеркнул Столтенберг.

Закрытие неба над Украиной

1 марта президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Российской Федерации о намерении нанести удар по зданию Службы безопасности Украины в Киеве, призывая международных партнеров закрыть небо над Украиной. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что закрытое небо – это гарантия безопасности украинцев.

3 марта Верховная Рада Украины призвала международное сообщество ввести бесполетную зону над территорией Украины и ввести миротворческие силы. Петиция о закрытии неба над Украиной собрала уже более 1 миллиона голосов.

В Белом отмечали, что введение США беспилотной зоны в небе Украины - "не лучшая идея", поскольку это втянет США в прямой военный конфликт с Россией. 3 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки повторила, что президент США Джо Байден не будет ее создавать.

"Причина, почему это не был шаг, на который президент был готов пойти... Потому, что запрещенная для полетов зона требует обеспечения. Для этого, по сути, понадобится, чтобы американские военные сбивали российские самолеты и побуждали к потенциальной прямой войне с Россией. Именно тот шаг, которого мы хотим избежать", – сказала она.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция союзников ему непонятна.

"Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок когда. Если вы не можете сделать это сейчас, скажите, сколько людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов должны улететь, чтобы достучаться до вас? Скажите сколько, я пойду считать и будем ждать этого момента", - заявил Зеленский.

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