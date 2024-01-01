От плотного огня пораженные "камикадзе" разлетелись вдребезги.

Во время массированной вражеской атаки этой ночью одесские пограничники уничтожили пять "Шахедов". Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления ГПСУ.

"В новогоднюю ночь Российская Федерация в очередной раз коварно терроризировала Украину дронами-камикадзе. Одиннадцать часов подряд защитники неба отражали воздушное нападение ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", - рассказали украинские защитники.

Отмечается, что четыре дрона-убийцы "сняли с неба" мобильные огневые группы Одесского пограничного отряда, еще один вражеский беспилотник сбили военнослужащие морской охраны Государственной пограничной службы. От плотного огня пораженные дроны-камикадзе разлетелись вдребезги.

ГПСУ обнародовала видео, на котором зафиксирован этот воздушный бой. В частности, зафиксировано как в ночном небу быстро перемещаются вражеские дроны, а украинские военные укрывают их плотным огнем. Также слышно, как пограничники общаются между собой во время сбития, благодаря этому становится понятно, что защитники, рискуя жизнью сбивали беспилотники прямо над собой.

Ночная атака "Шахедов"

Как писал УНИАН, в ночь на 1 января российская армия несколько раз атаковала Одессу ударными дронами. Часть беспилотников около полуночи враг сознательно направил на спальные районы, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год.

В результате падения сбитых БпЛА повреждены по меньшей мере три многоквартирных высотных дома, три частных дома, хозяйственные постройки. Погиб 15-летний подросток, еще нескольких человек госпитализировали.

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