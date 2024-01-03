Приближение дронов украинские защитники распознали по характерному звуку.

На одном из направлений украинские пограничники виртуозно отправили на лом сразу семь беспилотников противника.

Об этом сообщает ГПСУ. "На Запорожском направлении пограничные группы противодействия беспилотным летательным аппаратам в составе Сил обороны свели на нет планы врага. Воины с позывными "Моцарт" и "Тайга" мастерски уничтожили семь вражеских "птичек"", - рассказали в ведомстве.

Говорится, что приближение дронов украинские защитники распознали по характерному звуку. Тогда пограничники "укротили" волновое поле дронов-убийц и отправили по известному направлению. В частности, один беспилотник ювелирно приземлили, от остальных остались только куски.

Также в ГПСУ показали, как украинские "почтальоны" ударных БпЛА достают вражеские позиции на второй линии. Говорится, что на юге пограничники уничтожили спрятанные авто и склад боекомплекта захватчиков.

"В связи с увеличением спроса и "клиентской базы", данная сфера услуг (попадание с беспилотников по вражеским целям – УНИАН) постоянно совершенствуется", - отметили пограничники.

Как ВСУ уничтожают вражеские беспилотники

На юге украинские защитники пустили на лом дорогую технику противника. Это разведывательный БПЛА Zala, пять ударных дронов "Ланцет", пушка, два миномета, четыре единицы автомобильной техники и полевой пункт боепоставки. Также уничтожены два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3" - установки ПВО Сухопутных войск средней дальности, и радиолокационная станция "Ястреб-АМ", которой очень гордятся российские захватчики. Потери стоили российским оккупантам сотни миллионов долларов.

А в новогоднюю ночь, украинские пограничники успешно достали четыре беспилотника-убийцы. В частности вражеские "птички сняли с неба" мобильные огневые группы Одесского пограничного отряда, еще один беспилотник сбили военнослужащие морской охраны Государственной пограничной службы. От плотного огня пораженные дроны-камикадзе разлетелись вдребезги.

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