В ОП заявили, что оккупанты выбирают тактику террора мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с начала войны в Украине Россия нанесла 22 тысячи ударов по гражданским объектам и лишь 300 — по военным.

Об этом он заявил в Twitter.

"Войну какого типа ведет РФ? Статистика неумолима. С начала полномасштабной агрессии РФ нанесла 22 тыс. ударов по гражданским объектам. И всего 300 ударов - по военным", - заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что военные цели поражались в 73 раза реже, чем гражданские.

"Спецоперация"? Демилитаризация? Нет. Банальное уничтожение инфраструктуры и террор против населения", - подчеркнул Подоляк.

Как сообщал УНИАН, ранее Подоляк подчеркнул, что Россия бьет по части Запорожской атомной электростанции, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины.

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