Советники председателя ОП пошутили о "войне" между ними.

Советники главы Офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк записали совместное шуточное видеообращение. В нем они пошутили о "войне" между собой и отреагировали на слухи о скандалах.

Видео появилось на странице Арестовича в Facebook.

"Видите, друзья, отдельные медиа позволяют себе политический хайп на темы, на которые этого не надо было бы делать... Пытаются сказать, что кто-то там, что-то там, какие-то заявления... На поверку что выходит? Вы поднимаете политический хайп, а мы работаем системно...",- заявил он.

Подоляк заметил, что ему нравятся так называемая "политическая конспирология" и "теории заговора". Так он отреагировал на слухи о том, что советники якобы работают друг против друга.

Арестович пошутил и предложил считать такие заявления "началом официальной войны" между ним и Подоляком.

"Мочить будем друг друга", - с иронией сказал Арестович.

В ответ на это Подоляк пошутил фразой своего коллеги про "две-три недели", которая уже стала мемом.

"Посмотрим, что из этого получится. У вас будет много работы. Арестович победил Подоляка, Подоляк победил Арестовича. Будет, о чем писать", - обратился Арестович к тем, кто распространяет слухи.

Слухи о скандалах между Арестовичем и Подоляком ходят уже давно. Советники якобы ссорятся между собой и "недолюбливают" друг друга. После выступления юмориста "95 квартала" Евгения Кошевого, который рассказал анекдот об Арестовиче и отметил, что его якобы любят в ОП, домыслов стало еще больше.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Арестович заявил, что знал о вторжении России еще осенью.

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