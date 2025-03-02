ВСУ в Курской области РФ Starlink не используют, но связь есть, говорит Храпчинский.

Маловероятно, что Starlink в Украине может быть отключен, но если даже это произойдет, то альтернатива ему есть. В этом заверил производитель средств РЭБ, бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский в интервью Украинскому радио.

"И Трамп (Дональд Трамп - президент США), и Маск (Илон Маск - владелец компании SpaceX, которая разработала Starlink) - это про деньги. Поэтому они не откажутся от многомиллиардных, миллионных контрактов. На самом деле я мало верю в то, что Starlink может быть отключен", - отметил Храпчинский.

В то же время, добавил он, ВСУ на территории Курской области РФ не используют Starlink, но связь есть.

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"Альтернативы есть, и здесь уважение нашим инженерам, которые могут обеспечить на самом деле наши Силы обороны нужной связью. Понятно, что это немного другое, чем Starlink, который можно было прикопать где-то, и его не видно. Но альтернатива есть", - подчеркнул эксперт.

Говоря в целом о вопросах обеспечения Сил обороны, он подчеркнул, что в Украине есть около 800 производителей ВПК, но нужно масштабировать производство, на что необходимы деньги.

"Технологические силы Украины провели исследование, в котором отмечали, что за прошлый год большинство компаний были загружены лишь на 40% государственными контрактами. О чем это говорит? О том, что мы в принципе на самом деле можем обеспечивать, но нам нужны деньги", - сказал Храпчинский.

По его мнению, этот вопрос стоит решать с Европой: согласится ли она передать замороженные российские активы или хотя бы "какие-то процентные финансы", чтобы обеспечить Украину благодаря украинским производителям всем тем, что нужно Силам обороны.

По словам эксперта, европейский рынок ВПК фрагментирован и не имеет единых стандартов:

"И сейчас Украина может задать стандарты для европейского ВПК и объединить усилия с европейскими производителями, чтобы создавать все больше современного оружия, развивать и масштабировать производство даже тех же снарядов".

Он напомнил, что уже есть первые заявления об открытии Rheinmetall в Украине, и что представитель компании, которая производит ПВО NASAMS, тоже сообщил, что хочет открыть производство в Украине.

"Поэтому перспективы очень хорошие, но нам надо всем объединиться и, поверьте, нам точно не стыдно за вчерашнее - то, что было в Овальном кабинете", - подытожил Храпчинский.

Угроза отключения Starlink в Украине: что известно

Как писал ранее УНИАН, недавно агентство Reuters сообщило, что США угрожают Украине отключить Starlink из-за невозможности заключить соглашение по ископаемым. Между тем Starlink обеспечивает жизненно важное интернет-подключение для украинских военных.

Однако в самой компании, производящей Starlink, заявили, что любые слухи о возможном отключении не соответствуют действительности. Американский миллиардер Илон Маск также опровергал вероятное отключение доступа к спутниковой системе для Украины.

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Польша в ближайшее время предоставит Украине значительную партию терминалов Starlink, а именно пять тысяч терминалов. Они должны были прибыть в Украину "в ближайшие недели и месяцы".

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