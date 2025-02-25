Украинские военные активно пользуются спутниковыми системами Starlink на фронте.

Компания Starlink, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, сделала заявление о предоставлении услуг спутниковой связи на территории Украины.

"Starlink полностью привержен предоставлению услуг в Украине. Любые слухи об обратном категорически не соответствуют действительности", – сказано на странице компании в соцсети Х.

Это сообщение появилось на фоне распространения сообщений в медиа о вероятном прекращении работы Starlink в Украине. Как известно, украинские военные активно пользуются спутниковыми системами Starlink на фронте.

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Starlink и Украина: вы могли это пропустить

Несколько дней назад агентство Reuters, сообщило, что США могут лишить Украину доступа к жизненно важной системе, чтобы принудить Киев к подписанию соглашения о полезных ископаемых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намеков от команды президента США о том, что страна может отключить украинским военным системы спутниковой связи Starlink не было.

Американский миллиардер Илон Маск также опроверг информацию о возможном отключении доступа к спутниковой системе Starlink для Украины. Агентство Reuters он обвинил в распространении ложной информации.

В свою очередь, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский тогда подчеркнул, что его страна уже оплатила услуги для Украины, поэтому оснований для ее отключения нет.

25 февраля стало известно, что Польша передаст для украинских военных больше систем Starlink. Всего по состоянию на конец 2024 года Польша предоставила Украине 24 400 терминалов.

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