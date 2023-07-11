По подозрению в убийстве заместителя начальника краснодарского горотдела по мобилизационной работе задержали якобы уроженца Украины.

В РФ задержали подозреваемого в причастности к расстрелу топ-оккупанта - заместителя начальника краснодарского городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

Возможного злоумышленника задержали в Краснодарском крае, сообщает ТАСС в Telegram, ссылаясь на сведения Следственного комитета. "…задержан мужчина, 1959 года рождения, которого проверяют на причастность к убийству… Ржицкого", - говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что подозреваемого зовут Сергей Денисенко, и у него даже якобы нашли пистолет. Telegram-канал Baza утверждает, что задержанный родился в Украине - в городе Сумы, и "возглавлял Федерацию Каратэ Украины".

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Примечательно, что человек с таким именем и фамилией в украинском информпространстве фигурировал как президент Федерации Шотокан Карате-До Украины SKIF. Этот вид спорта в украинском государстве официально признали только 28 марта 2013 года.

Убийство Ржицкого в России - что известно

10 июля появилась информация, что в российском Краснодаре во время пробежки убит Станислав Ржицкий, которому было 42 года. Сообщалось, что топ-оккупанта неизвестный подстерег у спорткомплекса "Олимп" и расстрелял - четыре раза выстрелил в спину и грудь, а потом скрылся.

Позже появилась информация, что ликвидация Ржицкого была тщательно спланирована - киллер за ним следил давно и выбрал для убийства место, которое не охватывают камеры видеонаблюдения.

Стоит отметить, что Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командовал подводной лодкой "Краснодар". По сведениям украинских СМИ, оккупант запускал по мирным городом Украины крылатые ракеты "Калибр". Близкие Ржицкого утверждают, что он подал рапорт на увольнение еще до того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.

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