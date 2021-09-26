За прошедшие сутки, 25 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня и ранили украинского бойца. Стало известно о его состоянии.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
"Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь в ответ, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение", – говорится в сообщении.
Обстрелы на Донбассе: подробнее
Зафиксированы следующие обстрелы:
- в направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм;
- вблизи Марьинки российские наемники осуществили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия;
- в районе Лебединского оккупанты применили запрещенные минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы;
- в сторону Водяного враг вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Оккупанты ранили украинского бойца: его состояние
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