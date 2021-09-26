Воин находится в лечебном учреждении.

За прошедшие сутки, 25 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня и ранили украинского бойца. Стало известно о его состоянии.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь в ответ, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение", – говорится в сообщении.

Обстрелы на Донбассе: подробнее

Зафиксированы следующие обстрелы:

в направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм;

вблизи Марьинки российские наемники осуществили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия;

в районе Лебединского оккупанты применили запрещенные минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы;

в сторону Водяного враг вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Оккупанты ранили украинского бойца: его состояние

Читайте также"Вытащили с того света": медики в Днепре спасли жизнь бойца, которого оккупанты ранили в головуВследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц