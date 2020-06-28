Стало известно имя убитого оккупантами на Донбассе бойца

Мэр Тернополя выразил соболезнования семье и близким погибшего военного.

На Донбассе за прошедшие сутки погиб сержант батальона "Айдар" Иван Дедюх.

Об этом сообщил городской председатель Тернополя Сергей Надал в Facebook.

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"Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего на востоке Украины сержанта 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Ивана Дедюха. Доблесть тернополянина, который отдал свою жизнь, чтобы в мире жили будущие поколения – пример настоящего героизма, который навеки войдет в историю Украины", - написал он.

Мэр отметил, что община Тернополя всегда помнить патриотов, которые ценой собственной жизни защищали Украину. "Вечная память и Царство Небесное! Герои не умирают!" - добавил Надал.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил один украинский воин погиб, еще трое получили ранения.

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