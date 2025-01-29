При этом такая помощь все же осталась, но для двух определенных стран.

После нынешнего прекращения действия некоторые программы помощи будет трудно перезапустить, кроме того многие могут и вовсе исчезнуть.

Как пишет The New York Times (NYT), два демократа Палаты представителей Грегори Микс и Лоис Франкель, отправили госсекретарю Марку Рубио письмо, в котором заявили, что жизни людей "подвергаются риску" из-за остановки помощи. "Конгресс выделил и одобрил эти средства для использования, и наша конституционная обязанность - убедиться, что эти средства будут потрачены по назначению", - написали они.

Издание отметило, что кураторы программ помощи никогда не видели столь обширной и разрушительной директивы, даже в периоды переоценки помощи предыдущими администрациями.

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Приказ о прекращении действия большинства программ военной помощи, распространяется в том числе и на Украину, а вот помощь Израилю и Египту не подпадает под действие этого документа.

"Эта 90-дневная остановка работы - подарок нашим врагам и конкурентам с последствиями, которые выходят за рамки непосредственного вреда для людей. Это разрушает наши альянсы, ведущий мировой опыт и возможности и угрожает нашей безопасности", - прокомментировал доктор Атул Гаванде, помощник администратора по глобальному здравоохранению в USAID в администрации Байдена.

При этом руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что "военная помощь США для Украины продолжается по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее".

Приостановление помощи от США

Новый президент США Дональд Трамп приостановил все программы помощи США иностранным государствам на 3 месяца. Помощь будет остановлена до проведения проверки на "соответствие целям политики" Трампа.

В Пентагоне заверяли, что указ Трампа о приостановлении на 90 дней предоставления международной поддержки не затронет программы военной помощи Украине.

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