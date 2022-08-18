HARM помогут Украине поразить российские контрбатарейные радары.

Украина начала использовать в войне против России высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, предназначенные для самонаведения на лучи радаров.

Об этом пишет Business Insider.

Наличие таких ракет у ВСУ уже создает проблемы для российских радаров ПВО, необходимых для защиты от украинских вертолетов и самолетов, а также для контрбатарейных радаров, используемых для обнаружения украинской артиллерии, включая американские РСЗО.

Издание отмечает, что Пентагон подтвердил передачу HARM Украине уже после того, как российские блогеры сообщали об обнаружении фрагментов этих ракет.

HARM — мощное оружие, но не новое. Американские самолеты, выполняющие подавление задач ПВО противника, использовали AGM-88 в нескольких операциях, в том числе в Ливии, Ираке и Югославии. В настоящее время ракета используется в общей сложности 15 странами.

AGM-88 является модернизированным потомком AGM-45 Shrike, который использовался во Вьетнамской войне с переменным успехом. При разработке HARM были устранены недостатки по небольшой дальности и наведения на ограниченное число радиолокационных частот.

HARM покрывает широкий диапазон частот и сохраняет местоположение передатчика радара, даже если радар выключен. Дальность действия 30 миль означает, что ракета может быть запущена за пределы досягаемости многих зенитных орудий.

HARM помогут Украине поразить российские контрбатарейные радары, которые отслеживают снаряды и ракеты в полете, рассчитывают их траектории и точно определяют гаубицы и ракетные установки, которые их выпустили.

Подавление российских контрбатарейных систем поможет защитить украинскую артиллерию, отмечают авторы материала.

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