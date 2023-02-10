США находятся в контакте с молдавскими и румынскими чиновниками.

В Госдепартаменте США считают, что в настоящее время нет "никаких признаков" прямой военной угрозы со стороны России Молдове или Румынии.

Как пишет Sky News, об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель после того, как появились слухи о возможной реакции НАТО на пролет российских ракет в воздушном пространстве Румынии, являющейся членом Альянса.

"Мы поддерживаем тесные контакты и связь с нашими молдавскими партнерами и румынскими союзниками", – добавил Патель.

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Российские ракеты в Румынии

10 февраля Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Враг применил 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования.

Несмотря на то, что украинская ПВО уничтожила 61 из 71 запущенных ракет, были и попадания – по объектам тепловой и гидрогенерации, трансформаторы в шести областях Украины. В связи с этим начались аварийные отключения электроэнергии.

Впоследствии стало известно, что российские "Калибры" пересекали границу Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в 10:18 российские ракеты попали в Молдову, далее – пересекли воздушное пространство страны НАТО, попав в Румынию. Власти Румынии отрицают, что российские ракеты заходили в воздушное пространство их страны.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко выразил уверенность, что Североатлантический альянс уже сегодня отреагирует на факт пересечения российскими ракетами воздушного пространства Румынии во время сегодняшней массированной атаки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении напомнил, что несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии и заявил, что это вызов для НАТО.

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