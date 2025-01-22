Президент Украины намерен заручиться поддержкой США перед переговорами с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые эффективные миротворческие силы, которые будут развернуты в Украине, должны включать в свой состав американские войска.

Как пишет Bloomberg, украинский лидей указал, что у его европейских союзников недостаточно солдат, чтобы стать реальным сдерживающим фактором для президента Владимира Путина, а любое другое решение рискует привести к расколу в альянсе НАТО.

Отмечается, что Зеленский пытается заручиться поддержкой своего самого важного союзника, поскольку дипломатические усилия по прекращению боевых действий в его стране набирают обороты.

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Он отверг прозвучавшую идею о том, что достаточно будет военной поддержки его европейских союзников.

"Этого не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов", - сказал Зеленский.

Издание пишет, что он пытается убедить и Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь прекратить боевые действия, хотя выразил разочарование тем, что ему не удается чаще разговаривать с председателем Си Цзиньпином. Президент сказал:

"Я уверен, что он может подтолкнуть Путина к миру. Президент Трамп самый сильный - и Си Цзиньпин. Я думаю, что нет другого союзника, который действительно может это сделать. Его экономика, Путин, очень сильно зависит от Китая".

Зеленский намерен убедиться, что голос Киева будет услышан, когда крупные державы начнут обсуждать его будущее, и он считает, что во время минских переговоров в 2015 году сделка была заключена через головы украинцев.

"Мы не хотим, чтобы это происходило за спиной Украины. Я очень верю, что США этого не сделают, хотя я не уверен, что раньше этого не было. Здесь я говорю не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах", - резюмировал президент Украины.

Зеленский предупреждил, что без долгосрочных обязательств со стороны западных союзников Путин воспользуется прекращением огня как возможностью перевооружиться, а затем начать новое наступление.

Он похвалил обещание Трампа расширить экспорт энергоносителей из США как способ "прижать" Москву и стремится представить предстоящие переговоры как возможность для Трампа продемонстрировать силу США. Зеленский заявил:

"Окончание войны должно стать победой Трампа, а не Путина. Путин для него никто".

Отмечается, что для Украины ключом к любому соглашению станут гарантии безопасности от США и Европы, которые должны быть достаточными, чтобы удержать Кремль от повторного вторжения. Зеленский сказал, что он хочет получить эти обязательства от Трампа, прежде чем напрямую взаимодействовать с Путиным.

"Единственный вопрос в том, какие гарантии безопасности, и, честно говоря, я хочу иметь понимание до переговоров. Если он сможет гарантировать эту сильную и необратимую безопасность для Украины, мы пойдем по этому дипломатическому пути", - пояснил он.

Война в Украине - возможность переговоров

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Зато президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирный договор.

Зеленский утверждает, что окружении Трампа есть лица, которые доносят ему дезинформацию и пророссийскую позицию относительно Украины.

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