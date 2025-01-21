Президент Украины напомнил, что Трамп пообещал делать все, чтобы закончить войну в 2025 году.

В окружении президента США Дональда Трампа есть лица, которые доносят ему дезинформацию и пророссийскую позицию относительно Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме.

По его словам, с президентом США Дональдом Трампом налажены действительно хорошие отношения.

"Но мы имеем сегодня такое прагматичное время, и для нас очень важно, чтобы лишние голоса, которые иногда вокруг президента Трампа доносят дезинформационную или пророссийскую позицию... Для нас очень важно, чтобы Европа была громкая, чтобы ее слышали, чтобы голосов вокруг президента Трампа было больше для того, чтобы он четко понимал детали и риски, которые могут быть в будущем, причем, очень быстро", - сказал Зеленский.

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Президент Украины объяснил свое мнение:

"Трамп мне сказал, он потом и публично об этом говорил, что он будет делать все, чтобы закончить войну в этом году. Я ему сказал, что мы - ваш партнер. Это война у нас. Мы знаем все болезненные места. Мы понимаем, как это для нас больно. Мы теряли наших людей. Это самая большая потеря для нас. Мы хотим закончить войну в этом году. Но не просто слово "быстро", а справедливо, прежде всего, надежно для нас, для украинцев, чтобы они вернулись домой и жили в безопасности, и работали. Мне кажется, что это самое главное. По крайней мере, мы будем делать все для этого".

Как сообщал УНИАН, 20 января Трамп принял присягу и официально стал 47-м президентом США.

Он пообещал постараться как можно скорее завершить войну России против Украины. Он считает, что война между Украиной и Россией вообще не должна была начинаться.

В то же время, новый государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не может назвать точные сроки окончания войны между Россией и Украиной, но убежден, что каждой стороне придется "чем-то" уступить. По его словам, это является естественной частью урегулирования любого конфликта.

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