Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович объяснил, почему Киев не заявляет о срыве перемирия на Донбассе.
Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода Донбасс.Реалии.
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Арестович отметил, что "бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу", но и бывают дни, когда убивают и ранят украинских военных.
"Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем две недели, и можно было констатировать, что все международные механизмы по возвращению сторон к соблюдению режима не подействовали – вот тогда лидеры нормандской четверки констатируют, что режим сорван", – пояснил Арестович.
Он добавил, что сейчас "мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени".
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