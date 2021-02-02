Он добавил, что сейчас "мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени".

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович объяснил, почему Киев не заявляет о срыве перемирия на Донбассе.

Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода Донбасс.Реалии.

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Арестович отметил, что "бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу", но и бывают дни, когда убивают и ранят украинских военных.

"Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем две недели, и можно было констатировать, что все международные механизмы по возвращению сторон к соблюдению режима не подействовали – вот тогда лидеры нормандской четверки констатируют, что режим сорван", – пояснил Арестович.

Он добавил, что сейчас "мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени".

Срыв перемирия на Донбассе: последние новости

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Автор: УНИАН