Эксперт решил сравнить между собой российскую и американскую ракету, которые имеют похожие характеристики.

Хотя президент Украины Владимир Зеленский и обращался к США в рамках "плана победы" с просьбой о предоставлении ВСУ ракет Tomahawk, существует очень маленькая вероятность того, что Киеву действительно будут переданы боеприпасы морского базирования, заявляют эксперты.

И это несмотря на то, что эти ракеты, будучи эквивалентом российским "Калибрам", могут принести ряд преимуществ на поле боя, пишет Newsweek. Сообщается, что Tomahawk — это высокоточное оружие с дальностью 2500 км (у основной разработки), которое используется американскими военными на подводных и надводных кораблях.

Это намного превышает дальность в 300-400 километров, которую обеспечивают баллистические ракеты ATACMS, поставляемые США Украине в ограниченном количестве, говорится в материале.

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"Томагавки" в руках Украины могут найти отличное применение. Они могут сделать уязвимыми российские активы и военную инфраструктуру на больших расстояниях", отмечает научный сотрудник по вопросам национальной безопасности британского аналитического центра Council on Geostrategy Уильям Фрир. В интервью изданию он добавил, что Tomahawk могли бы оказать "новое давление" на ПВО России.

С другой стороны находится Россия с собственными запасами крылатых ракет подводного и корабельного базирования "Калибр", которые регулярно используются оккупантами для обстрела Украины из акватории Черного моря. По словам Фрира, эти ракеты в целом похожи с американским "Томагавком", но боевой опыт американского образца "более впечатляющий".

В частности, эксперт считает, что Украина могла бы использовать Tomahawk для ударов по российским линиям снабжения, что имело бы "значимые результаты на поле боя", хотя США и обладает ограниченным количеством этих крылатых ракет.

"Учитывая необходимость сохранения ракетных запасов на случай возможного столкновения с Китаем, неясно, сколько ракет США смогут передать, даже если преодолеют инерцию эскалации", - отметил Фрир.

Другие новости о ракетах Tomahawk для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что в Кремле отреагировали на желание Украины получить Tomahawk.

Кроме того, один из экспертов заявил, что без разрешения на удары по РФ ракеты Tomahawk Украине не нужны. "Что мы, по Крыму будем стрелять? Так по Крыму мы достаем и Storm Shadow. И можно было дать нам первые варианты ракет JASSM, они в разы дешевле", - пояснил Романенко.

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