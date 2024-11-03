Дадут ли Украине ракеты Tomahawk для ударов по РФ: обозреватель из Израиля оценил шансы

Эксперт прокомментировал "слив" информации о запросе Украины в плане победы.

Передача Украине крылатых ракет Tomahawk - абсолютно нереалистичный сценарий в нынешних условиях. Такое мнение высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, передает 24 канал.

"Если Украине не позволяют бить по военным целям внутри России на расстоянии до 300 километров ракетами ATACMS, то о Tomahawk, которые способны лететь на 2 500 километров и могут попасть в Кремль, резиденцию Путина и другие важные цели, вообще не может идти речи", - заявил он.

Комментируя "слив" секретной информации о Tomahawk из плана победы Украины, представленного президентом Владимиром Зеленским западным партнерам, эксперт отметил, что такие утечки обычно не случайны. Однако, данный "слив" не означает, что Белый дом не заинтересован в победе Украины в войне, добавил обозреватель.

Видео дня

"Все, что передается и известно многим сотрудникам Пентагона, Государственного департамента и других государственных структур, с большой вероятностью будет "слито". Особенно, если речь идет о неоднозначных политических раскладах и различных взаимоотношениях", - считает Шарп.

По его мнению, иногда "сливы" бывают адресные, санкционированные, чтобы в мире узнали, о чем дискуссия, в чем разногласия, а иногда это чья-то личная инициатива.

"Слив" информации о Tomahawk - заявление Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk, но подчеркнул, что это была конфиденциальная информация между Киевом и Вашингтоном, которая была "слита" в инфопространство.

"Как понимать эти сообщения?... Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - заявил он.

Вас также могут заинтересовать новости: