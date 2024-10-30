Украина может запускать эти ракеты как с земли, так и с авиации.

Украине нет смысла получать ракеты Tomahawk от Соединенных штатов, если Вашингтон не даст разрешение на удары ими вглубь территории России. Такое мнение высказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире "Киев 24".

"Что мы, по Крыму будем стрелять? Так по Крыму мы достаем и Storm Shadow. И можно было дать нам первые варианты ракет JASSM, они в разы дешевле. Если давать ракеты Tomahawk, 1%, что их дадут. Но если их дадут, то они должны действовать на полную дальность, иначе в них нет смысла", - пояснил Романенко.

Эксперт добавил, что эти ракеты являются универсальными. И в случае их передачи, Украина может запускать их как с воздуха, так и земли и моря.

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"Все эти ракеты контейнерные - куда вы поставите контейнер, оттуда вы можете их запустить. Только авиационные варианты, они без контейнера, подвешиваются под крыло самолета. Мы можем использовать фактически любые варианты. Если контейнерный вариант, морской, мы его просто можем поставить под сухопутную пусковую установку, грузовик. Авиационный вариант - у нас есть бомбардировщики Су-24, которые сейчас запускают Storm Shadow, на корневых пилонах они способны нести две такие ракеты", - добавил Романенко.

Ракеты Tomahawk: что известно

Накануне журналисты The New York Times сообщили, что в плане победы Украины, в частности, речь шла о передаче Киеву американских ракет Tomahawk, которые способны бить на расстояние до 2400 километров.

Впоследствии эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В то же время президент выразил возмущение, поскольку эта информация была конфиденциальной, но каким-то образом попала в публичное пространство.

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