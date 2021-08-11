Старики планировали осенью уехать из родного села, подальше от войны.

В Донецкой области оккупанты обстреляли прифронтовое село Новоселовка-2. В результате обстрела прямо на собственном огороде погиб 86-летний дедушка. Жена погибшего рассказала подробности произошедшего.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Всю спину развернуло до самой кости", – рассказала жена погибшего Валентина Долгая.

По ее словам, муж погиб у нее на глазах.

Читайте такжеНа Донбассе в результате обстрела оккупантами ранило трех украинских военных"Говорит, она спряталась за одну стену, а он – за другую, ее только присыпало землей, а мужчина скончался на месте, – говорится в сюжете. – На месте гибели Леонида Михайловича только побитый осколками картуз. Сам он лежит в кладовой, которую построил собственными руками много лет назад".

Старики планировали осенью уехать из родного села, подальше от войны.

Новоселовка-2 расположена в трех километрах от линии соприкосновения.

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Автор: Катерина Шварц