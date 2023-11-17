Президент показал несколько знаковых фото операций ВСУ на плацдармах региона.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новости об успехах украинских воинов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В своем Телеграм-канале Зеленский опубликовал фотографии украинских защитников на Левобережье Херсонщины и поблагодарил за движение вперед.

"Левобережье Херсонщины. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждой, кто возвращает Украине свободу и справедливость", - отметил президент.

Зеленский опубликовал серию знаковых фотографий, на которых изображены фрагменты операций ВСУ с целью закрепления на плацдармах левого берега Херсонщины. Фото сделали фотографы Константин и Влада Либеровы.

ВСУ на левом берегу Днепра

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Силы обороны захватили плацдарм на левом берегу Днепра. По его словам, ВСУ уверенно движутся в сторону временно оккупированного Крыма.

Утром командование морской пехоты ВМС ВСУ также информировали, что воины провели серию успешных операций на левом берегу Днепра. Отмечалось, что в результате заранее спланированных мероприятий подразделениям Сил обороны, в том числе украинских морских пехотинцев, удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Морпехи также рассказали, что в ходе боев российские оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике.

В частности, с начала проведения указанных мероприятий враг потерял: личного состава-1216 убитыми и 2217 ранеными, 24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов, 135 единиц разнообразной автомобильной техники, 48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП, 9 РСЗО, 14 плавсредств, 15 единиц специальной техники, 4 командных пункта, 29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных. Кроме того, нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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