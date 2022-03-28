Его начнут реализовывать сразу после окончания войны.

Отечественные и зарубежные эксперты начали разработку плана восстановления Украины, который начнут реализовывать сразу после окончания войны.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил советник президента Украины Олег Устенко.

"После того как мы будем в состоянии мира, как только оккупанты уходят с нашей территории, мы сразу начинаем строить новую Украину. Здесь есть много планов, здесь работает много рабочих групп - украинских и зарубежных. Я знаю о существовании десятка таких групп, сейчас они генерируют эти идеи. Будет сформирован большой план восстановления, мы сразу начнем", - сказал он.

По его словам, на начальном этапе реализация плана будет расписана на срок до шести месяцев, далее - на три года и так далее.

Напомним, убытки Украины из-за войны за последнюю неделю возросли на $3,5 миллиарда.

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