Сумма убытков в целом уже достигла 63 миллиардов долларов, или 1,8 триллиона гривень.

Сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны, за последнюю неделю выросла на 3,5 млрд долл. и по состоянию на 24 марта достигла 63 млрд долл., или 1,8 трлн гривень.

Об этом сообщила руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики (КШЭ) Дарья Марчак в Facebook.

В целом, с начала военной агрессии России 24 февраля, в Украине повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 4431 жилой дом, 92 завода/предприятия, 378 учреждений образования, 138 учреждений здравоохранения, 8 гражданских аэропортов и 10 военных аэродромов, 7 ТЭС/ГЭС и тому подобное.

"В рамках подготовки обновленных расчетов, мы получили детальные данные от Министерства инфраструктуры относительно разрушения инфраструктурных объектов, что позволило уточнить и по некоторым направлениям (железнодорожная инфраструктура, мосты и мостовые переходы, гражданские аэропорты) - уменьшить оценку потерь", - отметила Марчак.

Она подчеркнула, что проект "Россия заплатит" фокусируется на оценке потерь физической инфраструктуры Украины вследствие войны и оценке финансовой стоимости этих потерь. На это время в рамках проекта осуществляется оценка общих потерь экономики, которые включают не только прямые потери инфраструктуры, но также многочисленные "побочные" потери, которые экономика понесла вследствие войны (закрытие значительного количества предприятий; потери сотнями тысяч людей жилья и работы; прекращение любых инвестиций; сокращение потребительского спроса граждан и тому подобное).

Как сообщал УНИАН, Евросоюз обязался создать трастовый фонд солидарности с Украиной для ее восстановления. Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, ЕС обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения неотложных нужд государства, а после войны – для восстановления демократической Украины.

Напомним, министр финансов Марченко считает, что из-за войны Украина потеряет 1/3 ВВП.

Прямые потери 2022 года будут около 62 миллиардов долларов, а будущие расходы на разминирование территории превысят 1 триллион долларов.

Другие суммы убытков, отмечают эксперты, нужно будет взимать с России в судах, арестовывая и уводя активы как самой страны, так и людей, связанных с властью.

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