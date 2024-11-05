Одна из причин самовольного оставления частей - низкая мотивация военнослужащих, считает эксперт.

Проблема СОЧ в Украине (самовольное оставление частей) имеет довольно значительные объемы.

Об этом заявил в эфире "Радио NV" военный обозреватель Денис Попович. "Все эти публичные обращения - это свидетельство того, что эта проблема приобретает достаточно широкое развитие. И эта проблема широкая - она не только в том, что какой-то командир кого-то оскорбил. Хотя и в этом тоже - это, возможно, некомпетентность командования. То, что неправильно направляют людей на выполнение боевых задач, не учитывают потребности, особенности местности, ситуации во время выполнения боевых задач", - сказал Попович.

Он добавил, что еще одной причиной увеличения количества СОЧ в армии является немотивированность людей, которых забирают в армию.

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"Кого-то нашли на улице, никого не спросили, болен ли он там. А он не хочет служить. В широком смысле он не хочет служить. Но его взяли, завели к переднему краю. Без мотивации человек и воевать не хочет. И здесь куча таких факторов - и отсутствие переводов законных", - добавил Попович.

По мнению эксперта, все это верхушка айсберга всех проблем, которые накопились:

"И пока нет решения этого сверху - улучшение процедуры переводов, лучшая "клиентоориентированность" процедуры мобилизации и т.д., бригады вынуждены решать это снизу".

В центре внимания СОЧ - новости, которые сообщались

Накануне пресс-служба 53-й и 47-й отдельных механизированных бригад обратились к своим военнослужащим, самовольно покинувшим части. Они призвали их вернуться и отметили, что бригады готовы поддержать тех, кто желает исправить ошибку.

По мнению заместителя командира 3-й штурмовой бригады Максима Жорина, одной из причин увеличения СОЧ являются проблемы в семьях военных. Однако, по мнению Жорина, если бы командиры чаще говорили с военными - количество таких случаев значительно уменьшилось бы.

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