На Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Российские оккупанты совершили очередные попытки наступления на трех направлениях, но снова потерпели неудачу. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины, который отмечает, что в течение суток произошло 35 боевых столкновений.

Так, на Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Он нанес авиационные удары в районах надежды, Твердохлебового, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам на этом направлении подверглись еще четыре населенных пункта.

"На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области", - говорится в сообщении и отмечается, что от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

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Кроме того, на Запорожском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмачки Запорожской области. Они нанесли авиационные удары в районах Новодаровки, Малой Токмачки и Работиного Запорожской области, а от артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

В то же время на Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

"На Шахтерском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Золотой Нивы Донецкой области", - отметили в Генштабе и добавили, что еще ряд населенных пунктов пострадал от артиллерийских обстрелов.

На Купянском направлении захватчики, в частности нанесли авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области, а на Авдеевском – из артиллерии и минометов обстреляли пять населенных пунктов. На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Волфиного Сумской области и Потихоново Харьковской области. Кроме того, на этом направлении оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

Война в Украине - последние новости

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что война все больше переходит на территорию России, и ее невозможно остановить.

По его словам, это следствие "утраченной прифронтовой составляющей (Россия уже давно воюет лишь численно и лишь в обороне, несмотря на все пропагандистские мифы)" и отсутствия реалистичных систем управления силой в регионах, в частности противовоздушной обороны.

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