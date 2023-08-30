Подоляк отметил, что РФ уже давно воюет "лишь численно и лишь в обороне".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что война все больше переходит на территорию России. Свое мнение он высказал в Twitter, отметив весомость выводов относительно событий в Пскове.

"Война все больше переходит на территорию России, и ее невозможно остановить. Это следствие утраченной прифронтовой составляющей (Россия уже давно воюет лишь численно и лишь в обороне, несмотря на все пропагандистские мифы) и отсутствия реалистичных систем управления силой в регионах (в частности, противовоздушной обороны)", - отметил Подоляк.

В то же время, добавил он, призывы избегать любых ударов на законной территории России выглядят странно и продолжают поощрять страну-оккупанта к продолжению агрессии.

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Впрочем, добавил советник руководителя ОП, Украина строго придерживается обязательства не использовать оружие своих партнеров для ударов по территории России и действует исключительно в рамках принципов оборонительной войны.

Подоляк также отметил, что президент России Владимир Путин "является абсолютно непригодным для переговоров субъектом".

"История" с показательным убийством Пригожина свидетельствует о том, что Путин не будет выполнять никаких договоренностей, не хочет никаких договоренностей и нацелен исключительно на эскалацию, развертывание масштабов убийств и разрушений. Итак, пока Путин будет президентом, война будет продолжаться. Затягивая Россию все глубже в пропасть хаоса", - написал он.

Атака на Псков РФ - что сообщалось

Как известно, этой ночью в районе псковского аэродрома прогремели взрывы, на месте начался пожар. На обнародованных в социальных сетях фото и видео можно было увидеть, что от аэродрома в районе Кресты поднимается несколько столбов черного дыма. Сообщалось, что на аэродроме горели самолеты Ил-76.

Как подтвердил в комментарии УНИАН представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, на аэродроме Пскова в результате ночной атаки были полностью уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76. Еще несколько единиц Ил-76 были повреждены.

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