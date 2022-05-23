Обстрел этого жилого квартала был очень плотным – повреждены сразу четыре дома, добавил Гайдай.

В Лисичанске в результате обстрелов оккупантов погибла женщина. Вражеский снаряд залетел в ее квартиру.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Вчера погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой вечером попал российский снаряд. Обстрел этого жилого квартала был очень плотным – повреждены сразу четыре дома", - сообщил он.

По словам Гайдая, всего в течение 22 мая оккупанты попали в более 70 объектов жилого фонда в Луганской области. В частности, это 13 домов в Золотом, по три – в Николаевке и Катериновке, два – в Горске, 28 – в Новодружеске.

Гайдай также сообщил, что в Северодонецке в результате обстрелов получил ранения человек, повреждены пять многоэтажек и торговые площади рынка.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в больнице Днепра умерла 11-летняя девочка, попавшая под обстрел оккупантов в Приволье.

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