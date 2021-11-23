Прокуратура области начала производство.

Донецкая областная прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела боевиками поселка Красногоровка.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что 22 ноября около 13:00 представители незаконных вооруженных формирований РФ совершили обстрел поселка Красногоровка Покровского района.

"В ходе вражеской атаки поврежден жилой дом. Снаряд оккупантов пробил крышу и потолок дома, после чего влетел в комнату, и к счастью, не разорвался. Пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

Уголовное производство начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, по информации украинской разведки, российские оккупационные войска проводят масштабные учения в ОРДЛО. Пропагандистские СМИ активизировали свою деятельность для подготовки очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил.

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Автор: Светлана Макринская