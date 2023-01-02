Так называемый "губернатор" Севастополя заявил о работе системы ПВО в городе и сбитии БПЛА над морем.

Вечером 2 января в оккупированном Россией Севастополе прогремела серия взрывов.

Об этом пишут местные паблики в Telegram, публикуя фото и подробности от очевидцев.

Взрывы слышали и в Симферопольском районе:

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"Какие-то взрывы слышны в Симферопольском районе уже 5 раз".

Назначенный Россией так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале подтвердил информацию о взрывах в городе. По его словам, сбит беспилотник:

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме".

Тем временем местные в комментариях допытываются, что же стало причиной взрывов: "А кто стреляет? Америка?".

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