Существует множество вещей, с которыми россияне сталкиваются и, которые значительно ограничивают их потенциал.

У российского руководства противоречивые взгляды на то, стоит ли начинать новое наступление на Украину.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США на условиях анонимности, сообщает Reuters.

"Конечно, есть некоторые внутри РФ, которые, я думаю, хотели бы продолжить новые наступательные действия в Украине. Но, есть и другие, у которых есть реальные вопросы о способности РФ сделать это на самом деле", - сказал он.

По словам чиновника, Россия испытывает "значительную" нехватку боеприпасов, что создает серьезную проблему вдоль линии фронта, и те, кого Москва присоединила к своим боевым силам, часто не были "сплоченными" подразделениями.

"Существует множество вещей, с которыми россияне сталкиваются в плане наличия необходимого оборудования, боеприпасов, и это накладывает ограничения на то, что они могут захотеть сделать", - пояснил чиновник.

По его словам, США быстро адаптируют помощь Украине по мере изменения характера боевых действий, и сделают то же самое в случае возобновления наступления.

"Если нужно, мы ответим. Мы также работаем сейчас, чтобы убедиться, что у украинцев есть то, что им нужно, чтобы справиться", - отметил он.

Чиновник добавил, что ВСУ также не намерены сбавлять обороты.

"Я думаю, россияне должны это учитывать", - подытожил он.

Вероятное новое наступление РФ на Украину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил The Economist, что Россия готовит 200 тыс. военных для крупного наступления, которое может начаться с востока, юга или даже из Беларуси в ближайшие несколько месяцев.

Президент России Владимир Путин посетил вчера Беларусь. Это был его первый визит в страну с 2019 года, что вызвало опасения в Киеве, что он окажет давление на Лукашенко, чтобы тот открыл новый фронт вторжения в Украину.

РФ до сих пор использует Беларусь в качестве плацдарма для своих нападений на Украину. Именно с Беларуси началось вторжение РФ 24 февраля.

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