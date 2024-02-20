Отмечается, что к дрону интегрированы программные решения, которые позволяют ему выполнять задачи автономно.

БПЛА SkyRanger R70, которые Канада обещает передать Украине, являются не просто мощными квадрокоптерами, главное в них - это оснащение и возможности полностью автономной работы без GPS и связи с оператором. Эксперты Defence Express проанализировали возможности квадрокоптера.

Говорится, что правительство Канады объявило о предоставлении оружейной помощи Украине размером более 95 канадских долларов (около 70,36 млн долларов США), которые пошли на закупку и передачу более 800 беспилотников SkyRanger R70 от Teledyne FLIR.

Согласно заявлению канадского правительства, эти дроны имеют решающее значение для наблюдения и сбора разведывательной информации, могут использоваться для транспортировки и доставки грузов.

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"В то же время ценник на SkyRanger R70 довольно значительный и ориентировочно речь идет о 87,5 тысяч долларов США за единицу. Что в условиях когда речь идет о хоть и мощном, но квадрокоптере возможно требует дополнительного разъяснения, почему он такой дорогой. Потому что аналогичный по мощности MATRICE 300 RTK с тепловизором возможно без дополнительных сложностей купить вдвое дешевле", - поясняют специалисты.

Отмечается, что SkyRanger R70 может находиться в воздухе до около часа. Основную его стоимость составляет не цена самого дрона, а полезная нагрузка для него и программные возможности. Например, Teledyne FLIR обеспечивает интеграцию в SkyRanger R70 машинного зрения, включительно не только с сопровождением объектов, а их автоматическим распознанием и определением координат и скорости.

Также к дрону интегрированы программные решения, которые позволяют ему выполнять задачи автономно - вообще без связи с оператором, и ориентироваться на местности без сигналов спутниковой навигации.

"Что касается полезной нагрузки в виде камеры, то все же речь идет о Teledyne FLIR, главной продукцией которого как раз и являются тепловизионные системы. И под SkyRanger R70 в частности предлагается подвес StormCaster-T с действительно мощным высококачественным тепловизором", - говорится в сообщении.

По данным Defence Express, SkyRanger R70 может, как играть роль грузового транспортного дрона, так и комплектоваться другими камерами и другой полезной нагрузкой, включая контейнеры РХБЗ (радиационная химическая и биологическая защита).

"То есть речь идет о несколько большем, чем дрон, о беспилотной многофункциональной платформе с широким использованием современных программных решений, которые позволяют ему работать вообще без связи с оператором и без GPS, что крайне важно в условиях РЭБ", - отмечают авторы публикации.

Боевые дроны SkyRanger R70 для Украины-что известно

Напомним, Канада передаст Украине более 800 многофункциональных беспилотных летательных аппаратов SkyRanger R70 компании Teledyne FLIR. Ожидается, что они помогут украинским операторам распознавать людей, транспортные средства и любые источники тепла на большом расстоянии, особенно в условиях темноты и плохой погоды.

Сейчас Канада работает с Украиной над планом обучения и графиком поставок, которые должны начаться уже этой весной. БПЛА закупят за счет военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов, о которой объявил премьер-министр Джастин Трюдо во время своего визита в Киев прошлым летом.

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