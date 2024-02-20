Поставки начнутся уже этой весной.

Канада передаст Украине более 800 многофункциональных беспилотных летательных аппаратов SkyRanger R70. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр.

Дроны компании Teledyne FLIR оснащены автоматизированными и автономными навигационными системами. Ожидается, что они помогут украинским операторам распознавать людей, транспортные средства и любые источники тепла на большом расстоянии, особенно в условиях темноты и плохой погоды.

"SkyRanger R70 является одним из лучших в мире и может нести различную полезную нагрузку весом до 3,5 килограммов, включая боеприпасы. Эти беспилотники необходимы для наблюдения и сбора разведданных, а также могут использоваться для транспортировки и доставки грузов", - говорится в заявлении на сайте правительства.

Сейчас Канада работает с Украиной над планом обучения и графиком поставок, которые должны начаться уже этой весной. Отмечается, что БПЛА закупят за счет военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов, о которой объявил премьер-министр Джастин Трюдо во время своего визита в Киев прошлым летом.

Помощь Украине от Канады: что известно

В правительстве страны заявляют, что с февраля 2022 года страна выделила Украине более 2,4 миллиарда долларов на военную помощь.

Киев уже получил от Оттавы основные боевые танки Leopard 2, боевые бронированные машины поддержки, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы, беспилотные камеры высокого разрешения, зимнюю одежду и многое другое.

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