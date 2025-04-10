Сейчас российский диктатор ведет переговоры, но готовится к новому наступлению в Украине, говорит военнослужащий.

Война в Украине будет длиться весь 2025 год, а настоящие переговоры о мире начнутся не раньше конца лета. Такое мнение высказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "Фабрики новостей".

Сазонов отметил, что ни одна цель в отношении Украины, поставленная российским диктатором Владимиром Путиным, не достигнута. И сейчас глава Кремля ведет переговоры о перемирии и возможном завершении войны, но готовится нанести очередной удар на фронте. Поэтому, как он отметил, нет смысла планировать, что через месяц будет мир.

"Война будет продолжаться, мне так кажется, - а я смотрю на вооружение, на ресурсы, на деньги российские - весь 2025 год. Прогнозы относительно переговоров - дело темное. Но в лучшем случае - конец лета, в худшем - конец года начнутся серьезные переговоры, когда мы Россию проучим и начнем выбивать. Тогда они вернутся к реальности. И тогда будут разговоры", - сказал Сазонов.

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Как отметил военный, сейчас Россия на переговорах требует фактически уничтожения Украины с отсрочкой.

Путин не хочет мира

Как сообщал УНИАН, в Службе внешней разведки Украины предупредили, что Россия масштабирует информационную операцию, чтобы переложить ответственность за продолжение боевых действий.

Так, с начала апреля фиксируется развертывание новой волны информационной атаки против Украины. Прежде всего, российские спецслужбы продвигают в ЕС и США обвинения в якобы нежелании Киева вести переговоры по завершению войны.

Как известно, в середине февраля начались мирные переговоры под руководством США по завершению войны в Украине.

После ряда переговоров The Telegraph опубликовал материал, в котором отмечалось, что из происходящего можно сделать единственный вывод - президент РФ Владимир Путин не хочет мира. Отмечалось в частности, что Россия усилила удары по Украине - возросло не только их количество, но и масштаб и эффективность.

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