Боевые потери армии РФ увеличились на 90% из-за Авдеевки, заявляет британская разведка

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабной войны с РФ ранили или ликвидировали на поле боя, ориентировочно, от 240 тысяч до 290 тысяч оккупантов.

Об этом заявила британская разведка в своем анализе боевых действий утром 22 октября. Там уточняют, что если считать именно тяжелораненых и погибших оккупантов, то речь идет о цифрах на уровне от 150 тысяч до 190 тысяч "постоянных потерь".

Там говорят, что попытки РФ "покорить" Авдеевку сыграли в соответствующей статистике значительную роль.

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"Недавние российские атаки на Авдеевку привели к увеличению на 90% количества российских потерь, зафиксированных Министерством обороны Украины", - говорится в отчете.

Несмотря на то, что с февраля 2022 года Россия значительно увеличила свою военную группировку в Украине: частично путем мобилизации, проведенной осенью 2023 года, частично путем "вербовок" в войска РФ в обмен на деньги - общая цифра раненых/ликвидированных лиц (вместе с теми, кто еще сможет в дальнейшем воевать) составляет около 240-290 тысячи человек, подчеркивает Минобороны Британии.

"Эта цифра не включает группу "Вагнер" и их батальоны пленных, воевавших в Бахмуте", - говорят там.

Сколько потерь со стороны РФ называет Генштаб

Напомним, данные британской разведки соответствуют общей ситуации потерь, о которой сообщает украинцам ежедневно Генштаб ВСУ. По состоянию на утро 22 октября там заявили, что в Украине было ликвидировано 293 830 оккупантов. За сутки ВСУ "отминусовали" 980 врагов, 18 танков, 9 БПЛА, 1 ПВО и тому подобное.

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