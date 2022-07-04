После освобождения ВСУ острова Змеиный Россия потеряла свою силу в этой части Черного моря.

ВСУ освободили остров Змеиный и кошелек Путина. 30 июня 2022 года российские солдаты, сломя голову, бежали с острова от украинских военных. Но в Минобороны РФ это назвали "шагом доброй воли".

Как напомнили журналисты проекта FreeДом, российские военные контролировали украинский Змеиный более 4 месяцев. За это время здесь Россия, по подсчетам Forbes, потеряла техники почти на 1 млрд долл.

Безусловно, самой дорогой и болезненной стала потеря ракетного крейсера "Москва" стоимостью в 750 млн долл.

"Аналитики оценивают стоимость этого корабля в 750 млн долл. Но это американские аналитики, в методику расчета не берут поправку на российскую коррупцию. К тому же, этот корабль недавно прошел модернизацию", — заявил военный эксперт Валерий Рябых.

Как говорит военный эксперт Павел Лакийчук, "Москва" - это корабль управления, это не только ракетный крейсер. Он отметил, что на борту был ракетный комплекс Р-300, который не только обеспечивал свою воздушную и противоракетную оборону, но и кораблей, находящихся в ближнем районе. Они остались без этого воздушного зонтика.

Серьезной стала и потеря спасательного буксирного судна "Василий Бех" стоимостью 25 миллионов долларов. Оно было одним из новейших.

На дне Черного моря возле Змеиного Россия также оставила десантный катер "Серна" за $20 млн. И два катера "Раптор" по $2 млн каждый.

На самом Змеином было уничтожено не менее 8 зенитно-ракетных комплексов РФ. Два ЗРК "Тор" на $50 млн. Три ЗРК "Панцирь-С1" по $15 млн за единицу и три ЗРК "Стрела-10" по 3 млн долларов каждый.

Среди потерь и радиолокационное оборудование на 6 млн долл и вертолет типа Ми-8 стоимостью $8 млн.

"Это только та техника, потери которой подтверждены ВСУ. Потери могут быть еще больше", — отмечают журналисты.

Напомним, 30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был захвачен ею 24 февраля - в самом начале полномасштабной войны.

В течение всего периода оккупации указанной территории российские войска понесли большие потери в технике и личном составе и в конце концов были вынуждены бежать, не выдержав ударов ВСУ.

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