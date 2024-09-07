В частности, зафиксировано четыре очага мощного пожара и непрерывную детонацию боеприпасов, которая продолжается до сих пор.

Склад боеприпасов в Воронежской области Российской Федерации удалось "демилитаризовать" благодаря удару дронами Службы безопасности Украины. Об этом УНИАН сообщил информированный источник в СБУ.

В частности, ночью 7 сентября россияне недосчитались большого склада боеприпасов и техники в населенном пункте Солдатское Воронежской области РФ.

Источник сообщил, что этот склад враг активно использовал для переброски техники в Украину, поэтому дроны СБУ отработали именно по нему.

В то же время, на данный момент на объекте зафиксировано четыре очага мощного пожара и непрерывную детонацию боеприпасов, которая продолжается до сих пор.

Кроме того, местные власти проводят срочную эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

"СБУ продолжает системную работу по созданию демилитаризованной зоны в прилегающих к Украине областях РФ. Военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, которые работают на войну в Украине, - являются законными целями", - сообщил источник в СБУ.

Как сообщал УНИАН, в социальных сетях распространялась информация, что в Воронежской области России ночью 7 сентября дрон атаковал склад боеприпасов, возник пожар и детонация. Жителей села Солдатское Острогожского района, где расположен склад, эвакуируют, в районе введен режим чрезвычайного положения.

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