Российские власти утверждают, что "подавили" БПЛА.

В Воронежской области России ночью 7 сентября дрон атаковал склад боеприпасов, возник пожар и детонация. Жителей села Солдатское Острогожского района, где находится склад, эвакуируют, в районе введен режим ЧС, пишет Telegram-канал ASTRA.

Местный губернатор Гусев заявил, что дрон был обнаружен и подавлен, но "в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы":

"Началась детонация. Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт". Видео дня

Позже он добавил, что в районе объявлен режим ЧС: "По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал. Оценка возможных повреждений будет проводиться только после полной ликвидации последствий детонации".

Местные жители сообщают, что атака была совершена на склад боеприпасов в селе Солдатское.

В сети пишут, что детонация боеприпасов продолжается уже несколько часов.

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