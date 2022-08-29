Заявку на участие в фестивале было подано в декабре прошлого года.

На московском кинофестивале представлен фильм "Кроткая" с участием жены и сына вице-мэра Одессы Павла Вугельмана.

Об участии фильма Натальи Князевой в кинофестивале, проходящем в РФ, сообщают в социальных сетях известные общественные деятели.

В частности, историк Александр Бабич сообщил в Facebook, что одесская студия Tour de Force (Толчок к движению) долго снимала фильм "Кроткая" по одноименному произведению писателя Федора Достоевского. Лента посвящена его 200-летию.

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"И в декабре 2021 года подалась в программу Московского (прости Господи) международного кинофестиваля...", - написал Бабич.

Он отметил, что практически все страны отказались от участия в этом российском фестивале. При этом фильм Князевой включен в программу "Русский след".

На сайте фестиваля говорится, что фильм Князевой "Кроткая" 2022 года. Его премьера в РФ состоялась 27 августа. Актеры: Сергей Марков, Любовь Агрист, Татьяна Зенкова, Сергей Колбинев, Андрей Волков, Константин Писарев. Также среди актеров - Виктория Вугельман и Давид Вугельман – жена и сын вице-мэра Одессы Павла Вугельмана.

Сейчас пользователи социальных сетей активно обсуждают случившееся. Люди выражают возмущение. Они удивляются, каким образом в то время, как Россия напала на Украину, в стране-агрессоре представлен фильм украинского режиссера. Комментариев мэрии по этому поводу пока нет.

Одесские кинематографисты требуют исключения из Национального союза кинематографистов Украины Сергея Колбинева - оператора "Кроткой".

В заявлении кинематографистов говорится, что 28 августа одесские кинематографисты узнали, что в так называемом "международном кинофестивале в Москве в специальной программе "Русский след" участвует фильм "Кроткая", созданный в "неизвестном частном учреждении" несколькими жителями Одессы.

"Одним из тех, чья фамилия трижды упоминается в титрах этой ленты (соавтор фильма, оператор и актер-исполнитель), оказался Сергей Колбинев, который входит в состав членов Национального союза кинематографистов Украины", - сказано в заявлении.

Одесские кинематографисты отмечают, что глубоко возмущены "предательским поведением" Колбинева. "Правление Одесского отделения НСКУ считает категорически недопустимым дальнейшее членство этого человека в рядах Национального союза кинематографистов Украины и выражает уверенность в том, что Секретариат правления НСКУ поддержит это заявление", - заявили они.

Напомним, в Одессе суд обязал мужчину читать украинскую литературу через антиукраинские посты.

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