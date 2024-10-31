По словам Ступака, оккупанты стремятся обрезать всю Донецкую область.

Существует риск наступления российских оккупантов на Запорожье, поэтому Украина должна рассматривать наихудшие варианты. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, Силы обороны Украины, расположенные на Запорожском направлении, уже несколько месяцев ожидают, что "что-то должно начаться".

"Наши военные с того направления прямо говорят: "Мы уже несколько месяцев ожидаем, что что-то должно начаться". Кажется, месяц назад уже была попытка наступления на Запорожском направлении. Очень примерно это между Гуляйполем и Большой Новоселкой прямо по админгранице между Донецкой и Запорожской областями россияне имели продвижение на север", - напомнил аналитик.

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Он отметил, что россияне стремятся обрезать всю Донецкую область. Сейчас же Силы обороны видят подготовку россиян, в связи с чем "когда-то оно начнется", впрочем, пока неизвестно когда именно. В то же время необходимо рассматривать худшие варианты и быть к ним готовым:

"Рассчитывать, что Запорожье не возьмут? Так им и не надо брать, они будут его разрушать".

Военный эксперт предупреждает, что Запорожская область сейчас действительно находится под угрозой.

"Посмотрите на карте расстояние - до Покровска через Павлоград до города Днепр там 160 км. А теперь посмотрите, что остается внизу на юге. Вся эта территория, часть Днепропетровской, Запорожской области могут оказаться просто в мешке", - резюмировал Ступак.

Что происходит в Запорожской области

Россияне готовятся к наступлениям на Запорожье с бронетехникой. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин со ссылкой на данные разведки.

По его словам, соответствующие учения враг уже провел на одном из полигонов на оккупированной территории.

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