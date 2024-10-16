В исследовании учитывались погибшие на поле боя, а также на догоспитальном этапе эвакуации.

Основной причиной гибели российских военных в войне против Украины стали взрывы - на травмы от них приходится 74,5% от общего числа смертей. Об этом говорится в исследовании военных врачей, опубликованном в "Военно-медицинском журнале", обратила внимание "Вёрстка".

Авторы проанализировали данные о смертельных травмах, полученных военнослужащими в условиях боевых действий. В исследовании учитывались погибшие на поле боя, а также на догоспитальном этапе эвакуации. В статье напрямую не упоминается война в Украине, однако исследователи пишут о травмах от ракет M30A1, которые сейчас используются ВСУ.

На втором месте среди смертельных травм - огнестрельные ранения из стрелкового оружия, от них погибают 14,7% российских военных. В большинстве случаев (83,7%) это одиночные ранения.

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Ещё 4,3% смертей приходится на термические травмы, столько же - на тупые травмы. Есть и случаи гибели от колото-резаных повреждений, асфиксии, утопления, отравления и обострившихся заболеваний - инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, геморрагического панкреонекроза и других.

Больше всего поражений приходится на голову и грудь (52% и 48,5%, соответственно), а также на нижние конечности (35,7%). Авторы отмечают рост смертности военных от сочетанных (когда поражено несколько систем органов) травм. Они объясняют это увеличением мощности и поражающей способности используемого в "современном конфликте" оружия, в частности, ракет M30A1, выпущенных системой залпового огня HIMARS.

Война в Украине - потери РФ

Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 16 октября среди личного состава составили около 672 тысяч 850 человек.

Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1 тыс. 450 российских оккупантов. По сведениям Генштаба, также уничтожено немало вражеской техники.

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