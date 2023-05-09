Российские оккупанты вывозят людей в Бердянск.

В Запорожской области оккупанты продолжают эвакуацию населения, но оставляют на рабочих местах врачей. Люди неохотно покидают свои дома.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, 8 мая российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровская Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы.

Отмечается, что желающих оказалось немного. При этом указано, что людей вывозят в Бердянск.

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"В то же время все медицинские работники местной больницы вызваны на работу", - отмечают в штабе.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

Опасаясь контрнаступления украинской армии российские захватчики бегут из временно оккупированных районов Запорожской области. При этом, оккупационные власти некоторых районов объявили о так называемой эвакуации местного населения.

В частности, 5 мая гауляйтер захваченной российскими террористами части Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об эвакуации людей из десятков прифронтовых населенных пунктов, в частности Токмака, Энергодара, Пологов, Васильевки и тому подобное. Также известно о подготовке оккупантов к эвакуации и на захваченной части Херсонщины.

Украинские защитники считают, что россияне "эвакуируют" гражданских, чтобы впоследствии использовать их в качестве "живого щита".

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