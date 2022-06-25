За "подогревом" таких процессов стоят "кадыровцы" и дагестанцы, которые поселились вокруг Мариуполя.

В Мариуполе подростки занимаются мародерством и грабят пожилых людей.

Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"При содействии российских военных город превращается в зону бандитизма. Самый высокий уровень формирования банд среди подростков, которые собирают банды и занимаются мародерством и грабежами пожилых людей, отбирая полученные деньги", - отметил он.

По данным Андрющенко, коллаборанты разводят руками, полицейские-предатели не вмешиваются.

"Все в курсе, что за подогревом таких процессов стоят "кадыровцы" и дагестанцы, которые поселились вокруг Мариуполя", - добавил он.

Также Андрющенко сообщил, что коллаборационная администрация продолжает "крышевать" и открывать пункты обналичивания гривен с банковских карточек. Менялы берут до 30% маржи или обменивают по курсу 1,5 руб. за гривну несмотря на официальный 2:1.

"Даже при таком официальном ограблении накоплений к "обналів" огромные очереди. У людей нет выбора на фоне гуманитарного кризиса. Иногда это единственный путь купить еду и воду. Все, кто прикасается к власти оккупантов, продолжают наживаться на мариупольцах", - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 20 июня в оккупированном Мариуполе люди по четыре часа стояли на жаре в очереди за хлебом. Также в городе начали грабить пенсионеров.

По состоянию на 22 июня 2022 года в Мариуполе вся линия обороны оккупантов была прикрыта "живым щитом".

Оккупанты строят модульные многоквартирные дома для жителей города. За несколько сотен метров от домов - готовят линию обороны, включая обкапывание тяжелой техники, таким образом используя мариупольцев как "живой щит".

По состоянию на 23 июня в Мариуполе взрослых мужчин мобилизуют под видом трудоустройства в охранную фирму, а подростков записывают в молодежные военно-патриотические организации. 24 июня стало известно, что оккупанты ввели в городе комендантский час

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