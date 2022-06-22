Оккупанты начали новое одновременное строительство фортификаций и модульных домов.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что в городе вся линия обороны российских оккупантов прикрыта "живым щитом" гражданских мариупольцев.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Андрющенко сказал, что в Мариуполе оккупанты начали новое одновременное строительство фортификаций и модульных домов.

"Опять то же, но теперь в районе пригородной автостанции (тоже выезд в сторону Мангуша). Вся линия обороны россиян в итоге прикрыта "живым щитом" гражданских мариупольцев. Бесстрашная вторая армия мира, ага", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе оккупанты планируют строительство модульных многоквартирных домов для жителей города. В нескольких сотнях метров от домов российские войска готовят линию обороны, включая окапывание тяжелой техники, таким образом используя мариупольцев как "живой щит".

Напомним, в оккупированном Мариуполе люди по четыре часа стоят на жаре в очереди за хлебом. Также в городе начали грабить пенсионеров.

Вас также могут заинтересовать новости: