В Мариуполе взрослых мужчин мобилизуют под видом трудоустройства в охранную фирму, а подростков записывают в молодежные военно-патриотические организации.
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
"Оккупанты прибегают к новым выдумкам для обеспечения скрытой мобилизации в Мариуполе. Сейчас - через "трудоустройство в охрану фирму". Предложения и призывы появились по всему городу. Правда, никто не говорит мужчинам, что охранять придется окопы на передовой. Но кому нужна такая правда, когда у оккупационных властей печет из-за нехватки пушечного мяса", - отметил он.
Кроме этого, в Мариуполе привлекают молодежь в российскую военно-патриотическую организацию "Юнармия", которую сравнивают с немецкой "Гитлерюгенд".
"Вчера показательно приняли первую девятку в путлерюгенд. Пока одни юноши сопротивляются, другие вместе с родителями и "педагогами" стремятся выслужиться. Отвратительно. Однако, желающих оказалось немного. Пассивное сопротивление в Мариуполе не уменьшается", - комментирует Андрющенко.
Как писал УНИАН, в Мариуполе вся линия обороны оккупантов прикрыта "живым щитом".
Оккупанты строят модульные многоквартирные дома для жителей города. В нескольких сотнях метров от домов - готовят линию обороны, включая окапывание тяжелой техники, таким образом используя мариупольцев как "живой щит".
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